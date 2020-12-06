Туриндустрия Петербурга возмущена отменой мероприятий

Тюрина объяснила, что на праздники надеялись многие работники индустрии, но их надежды не оправдались.

"В дополнение ко всему власти города прямым текстом заявили на пресс-конференции: "Не надо в этом году к нам приезжать". Турбизнес в недоумении. Меры могли бы быть, но не столь тотального характера", — сказала она.

По ее мнению, есть несколько ограничений, которые фактически ставят крест на поездках в Питер. Известно, что с 30 по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны.

Тюрина привела мнение экспертов, которые считают, что поскольку Петербург — туристический город, такое решение не должно быть спонтанным. И власти должны были предупредить об этом заранее, тем более что направление было включено в госпрограмму туристического кешбэка.

Пресс-секретарь РСТ напомнила, что к концу октября 2020 года северная столица потеряла 70 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.