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Туриндустрия Петербурга считает отмену всех мероприятий чрезмерной 

Даня Виттиг 1 час назад
Туриндустрия Петербурга возмущена отменой мероприятий
Фото: depositphotos
В Российском союзе туриндустрии недоумевают из-за принятых новогодних ограничений. Представитель Ирина Тюрина считает такие меры чрезмерными.
Тюрина объяснила, что на праздники надеялись многие работники индустрии, но их надежды не оправдались.

"В дополнение ко всему власти города прямым текстом заявили на пресс-конференции: "Не надо в этом году к нам приезжать". Турбизнес в недоумении. Меры могли бы быть, но не столь тотального характера", — сказала она.

По ее мнению, есть несколько ограничений, которые фактически ставят крест на поездках в Питер. Известно, что с 30 по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны.
Тюрина привела мнение экспертов, которые считают, что поскольку Петербург — туристический город, такое решение не должно быть спонтанным. И власти должны были предупредить об этом заранее, тем более что направление было включено в госпрограмму туристического кешбэка.
Пресс-секретарь РСТ напомнила, что к концу октября 2020 года северная столица потеряла 70 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее "Рамблер" сообщал, куда россияне поеду на Новый год.
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Комментарии 3
Новости путешествий , Ирина Тюрина , Российский союз туриндустрии
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