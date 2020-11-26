Стало известно, куда россияне поедут на Новый год 

Представители туристических агентств подвели итоги продаж заявили о снижении бронирований.

Сотрудники сервиса TourDom.ru. сообщили, что количество броней уменьшилось на почти на 90 процентов относительно прошлого года. При этом туристы все-таки планируют новогодний отдых.

"Среди международных направлений лидируют Занзибар, Турция, далее идут Мальдивы. Фактически нет Эмиратов, это связано с тем, что полетная программа была очень узкая, а ценник адовый", — рассказала директор по развитию сети турагентств Светлана Столярова.

В онлайн сервисе для поиска туров сообщили, что преимущественно востребован отдых в России, на втором месте — Турция. В другой компании на Новый год наиболее популярен отдых на Кубе, в Танзании и на Мальдивах. Руководитель сети турагентств Алексан Мкртчян отметил, что туры на январские праздники наконец-то продаются, просто потому что Новый год отменить нельзя.

Однако большинство путевок приходятся на долю внутренних направлений. Клиенты бронируют отдых в Сочи и Красной Поляне, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Продаются новогодние заезды в Великий Устюг, горнолыжный курорт Шерегеш, есть спрос на санатории Кавминвод.

Эксперты надеются, что по мере приближения праздников спрос увеличится и предлагают хорошие цены. Кроме того, предпосылкой для роста продаж могут стать ограничения, которые ввели в крупных городах.