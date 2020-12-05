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Киргизия открыла границы для иностранных туристов 

Полина Алферова 2 часа назад
Киргизия открыла границы для иностранцев
Фото: РИА Новости
Киргизия сняла ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и разрешила въезд в страну всем иностранцам. Об этом сообщается на сайте киргизского МИД:

«С 4 декабря иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызстан регулярным авиасообщением».

Впрочем, перед вылетом все равно необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус — не более, чем за трое суток до даты отправления.
По прибытии в Киргизию результаты тесты будут изучены сотрудниками санитарно-карантинных пунктов. Если к моменту въезда тест будет уже просрочен (например, из-за задержки рейса), то прибывшие будут обязаны пройти новый ПЦР-тест на месте.
Напомним, что в Киргизии выявлено 74 774 случая заражения коронавирусом.
Ранее «Рамблер» писал, что туриста от финансовых затрат спас тест на ковид.
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