Киргизия открыла границы для иностранцев

Киргизия сняла ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и разрешила въезд в страну всем иностранцам. Об этом сообщается на сайте киргизского МИД:

«С 4 декабря иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызстан регулярным авиасообщением».

Впрочем, перед вылетом все равно необходимо сделать ПЦР-тест на коронавирус — не более, чем за трое суток до даты отправления.

По прибытии в Киргизию результаты тесты будут изучены сотрудниками санитарно-карантинных пунктов. Если к моменту въезда тест будет уже просрочен (например, из-за задержки рейса), то прибывшие будут обязаны пройти новый ПЦР-тест на месте.

Напомним, что в Киргизии выявлено 74 774 случая заражения коронавирусом.