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Туриста от финансовых затрат спас тест на коронавирус 

Александра Нечаева 4 часа назад
Туриста от финансовых затрат спас тест на ковид
Фото: Кадр из фильма "Терминал"
Для путешественника из Беларуси гостиница в Хургаде стала обсерватором.
Как рассказал порталу TourDom.ru Сергей П., по прилету в аэропорт Хургады у него взяли ПЦР-тест, который оказался положительным. Мужчину изолировали в гостиничном номере, где он провел весь свой отпуск.
Второй тест также оказался положительным и туристу объяснили, что улететь домой своим рейсом он не сможет. При этом путевка у Сергея была рассчитана на неделю, а страховка покрывала пребывание в гостинице и проведение анализов еще в течение семи дней после окончания оплаченного отдыха. Последующие тесты и дальнейшее проживание в номере отеля туристу пришлось бы оплачивать самостоятельно. Как признается Сергей, денег у него на это не было.
Ситуация грозила обернуться большими неприятностями, но мужчине повезло: третий тест на коронавирус оказался отрицательным. Путешественник приобрел новый билет по страховке и улетел домой.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что российский турист умер после поездки на Занзибар.
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