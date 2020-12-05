Туриста от финансовых затрат спас тест на ковид

Для путешественника из Беларуси гостиница в Хургаде стала обсерватором.

Как рассказал порталу TourDom.ru Сергей П., по прилету в аэропорт Хургады у него взяли ПЦР-тест, который оказался положительным. Мужчину изолировали в гостиничном номере, где он провел весь свой отпуск.

Второй тест также оказался положительным и туристу объяснили, что улететь домой своим рейсом он не сможет. При этом путевка у Сергея была рассчитана на неделю, а страховка покрывала пребывание в гостинице и проведение анализов еще в течение семи дней после окончания оплаченного отдыха. Последующие тесты и дальнейшее проживание в номере отеля туристу пришлось бы оплачивать самостоятельно. Как признается Сергей, денег у него на это не было.

Ситуация грозила обернуться большими неприятностями, но мужчине повезло: третий тест на коронавирус оказался отрицательным. Путешественник приобрел новый билет по страховке и улетел домой.