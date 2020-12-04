Российский турист умер после поездки на Занзибар 

Турист из России подхватил малярию во время отдыха на Занзибаре и умер. Из-за осложнений у бизнесмена из Казани Марата Якупова отказали внутренние органы. Об этом пишет "Бизнес Online".

Мужчина переболел коронавирусом и в ноябре полетел восстанавливаться к океану. Спустя шесть дней отдыха на Занзибаре у Якупова ухудшилось самочувствие. У туриста поднялась высокая температура, которая не сбивалась лекарствами.

Узнав о смерти Александра Донского-младшего, другого бизнесмена, подхватившего инфекцию на острове, россиянин поехал в больницу. По результатам анализов ему поставили диагноз "тропическая малярия".

Как рассказал брат мужчины Ленар, за день до смерти Марат Якупов "выглядел нормально" и "бегал по больнице". Однако через сутки скончался от полиорганной недостаточности.

«С первого самолета с Занзибара пришли двое с малярией, а сколько самолетов еще прилетит? Из Казани за 10 дней тысяча человек на Занзибар слетала», — рассказал Ленар.

Он предостерег туристов от поездки в страну без прививок и призвал быть "максимально осторожными".