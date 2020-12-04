Россияне нашли замену Таиланду для пережидания зимы 

Сервис бронировония отелей Tvil.ru, провел исследование и выяснил, где россияне будут "пережидать" зиму. Об этом сообщает "Лента.ру".

По результатам опрооса, Ялта и Сочи оказались самыми популярными направлениями среди россиян для пережидания зимы. Большинство (29 процентов) отправится зимовать в Ялту и Сочи, при этом 20 процентов сделали выбор в пользу Севастополя.

Кроме того, Кисловодску, Феодосии, Адлеру и Горячим Ключам отдают предпочтение для зимовки по четыре процента туристов.

В ходе опроса также выяснилось, что, в основном, жилье на период с первого декабря по 28 февраля ищут пары (47 процентов), женщины с детьми (26 процентов) и одиночки (21 процент).

Чаще всего, туристы выбирают апартаменты или номера в отелях с кухней и бронируют их на период от одного месяца до трех.