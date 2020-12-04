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Россияне нашли замену Таиланду для пережидания зимы 

Даня Виттиг 4 часа назад
Россияне нашли замену Таиланду для пережидания зимы
Фото: depositphotos.com
Сервис бронировония отелей Tvil.ru, провел исследование и выяснил, где россияне будут "пережидать" зиму. Об этом сообщает "Лента.ру".
По результатам опрооса, Ялта и Сочи оказались самыми популярными направлениями среди россиян для пережидания зимы. Большинство (29 процентов) отправится зимовать в Ялту и Сочи, при этом 20 процентов сделали выбор в пользу Севастополя.
Кроме того, Кисловодску, Феодосии, Адлеру и Горячим Ключам отдают предпочтение для зимовки по четыре процента туристов.
В ходе опроса также выяснилось, что, в основном, жилье на период с первого декабря по 28 февраля ищут пары (47 процентов), женщины с детьми (26 процентов) и одиночки (21 процент).
Чаще всего, туристы выбирают апартаменты или номера в отелях с кухней и бронируют их на период от одного месяца до трех.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие города наиболее популярны у автотуристов.
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