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Нападение акулы на туристку в Египте попало на видео 

Мария Грибова 4 часа назад
В Египте, в городе Марса-эль-Алам, длиннокрылая акула, которая считается одной из самых опасных в мире, набросилась на туристку из Германии. Видео произошедшего опубликовано на сайте Daily Mail.
На ролике можно увидеть, как хищная рыба нападает на 42-летнюю женщину, которая занимается дайвингом. Инструкторам удалось вытащить пострадавшую на сушу и доставить в ближайшую больницу.
Акула прокусила туристке левое плечо. Рану уже обработали и наложили швы. Состояние пациентки стабильно.
Власти приняли решение временно запретить заниматься дайвингом в прибрежных водах города Марса-эль-Алам.
Известно, что длиннокрылые акулы вырастают до четырех метров в длину.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российский турист умер после поездки на Занзибар.
Новости путешествий , Видео
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