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Названа точная дата открытия Кипра для российский туристов 

Катерина Саломе 5 часов назад
Названа точная дата открытия Кипра для россиян
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда туристы из третьих стран, в том числе россияне, смогут посетить Кипр. Въезд в республику будет разрешен с 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров республики.
Иностранные граждане смогут посетить Ларнаку и Пафос. Для этого необходимо будет сдать два теста на COVID-19 ПЦР-методом. Один — за 72 часа до прибытия, а второй — в аэропорту прилета. Предположительно, стоимость анализа составит 30-40 евро.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что самая безопасная страна изменила условия въезда.
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