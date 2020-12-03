Названа точная дата открытия Кипра для россиян

Стало известно, когда туристы из третьих стран, в том числе россияне, смогут посетить Кипр. Въезд в республику будет разрешен с 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров республики.

Иностранные граждане смогут посетить Ларнаку и Пафос. Для этого необходимо будет сдать два теста на COVID-19 ПЦР-методом. Один — за 72 часа до прибытия, а второй — в аэропорту прилета. Предположительно, стоимость анализа составит 30-40 евро.