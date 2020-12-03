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Самая безопасная страна изменяла условия въезда 

Катерина Саломе 3 часа назад
Самая безопасная страна изменяла условия въезда
Фото: depositphotos.com
Самой безопасной для туристов страной считается Исландия. Накануне ее власти назвали измененные условия для въезда путешественников. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.
Сообщается, что с 10 декабря переболевшие COVID-19 иностранцы будут освобождены от обязательного тестирования на коронавирус. Кроме того, они смогут посетить страну без прохождения 14-дневного карантина. Единственное, что необходимо сделать туристам — предъявить положительный результат теста на COVID-19, сделанный за 14 дней, или результат теста на антитела.

«Эти меры предназначены для ограничения риска попадания инфекции в страну через границу. Мы также надеемся, что разработка эффективных вакцин позволит нам пересмотреть ограничительные меры в первые недели нового года»,

— резюмировала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что на популярном курорте снова ввели карантин.
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