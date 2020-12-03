Самая безопасная страна изменяла условия въезда 

Самой безопасной для туристов страной считается Исландия. Накануне ее власти назвали измененные условия для въезда путешественников. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

Сообщается, что с 10 декабря переболевшие COVID-19 иностранцы будут освобождены от обязательного тестирования на коронавирус. Кроме того, они смогут посетить страну без прохождения 14-дневного карантина. Единственное, что необходимо сделать туристам — предъявить положительный результат теста на COVID-19, сделанный за 14 дней, или результат теста на антитела.

«Эти меры предназначены для ограничения риска попадания инфекции в страну через границу. Мы также надеемся, что разработка эффективных вакцин позволит нам пересмотреть ограничительные меры в первые недели нового года»,

— резюмировала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.