На популярном курорте снова ввели карантин

Крупнейших гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для приезжих туристов. Это связано с ростом числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Travel and Leisure.
Новые правила введены для того, чтобы позволить властям не ограничивать работу предприятий курорта, ресторанов и развлекательных заведений. Они вступили в силу со 2 декабря.
«Беспрецедентный всплеск случаев коронавируса на материке и рост числа гостей на Кауаи вызывают серьезную обеспокоенность. Мы должны защитить жителей и отдыхающих и позаботиться, чтобы больницы не были перегружены»,
— заявил губернатор штата Дэвид Игэ.
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