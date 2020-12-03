На популярном курорте снова ввели карантин

Крупнейших гавайский остров Кауаи снова ввел обязательный двухнедельный карантин для приезжих туристов. Это связано с ростом числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Новые правила введены для того, чтобы позволить властям не ограничивать работу предприятий курорта, ресторанов и развлекательных заведений. Они вступили в силу со 2 декабря.

«Беспрецедентный всплеск случаев коронавируса на материке и рост числа гостей на Кауаи вызывают серьезную обеспокоенность. Мы должны защитить жителей и отдыхающих и позаботиться, чтобы больницы не были перегружены»,

— заявил губернатор штата Дэвид Игэ.