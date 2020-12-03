Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»
«Глубже!» Смотреть онлайн ⟶

Названы самые опасные страны для туристов в 2021 году 

Катерина Саломе 1 час назад
Названы самые опасные страны для туристов в 2021
Фото: depositphotos.com
Накануне были названы самые опасные направления для путешествий в будущем году. Лидерами в рейтинге оказались Ливия, Сирия и Афганистан. Данные приведены на сайте медицинской и туристической организации International SOS, опубликовавшей обновленную карту Travel Risk Map.
Аналитики провели исследование, в ходе которого выяснилось, что всего существует 14 стран «экстремального» риска. К ним относятся: Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.
Государства оценивались по нескольким критериям — с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.
Также аналитики учитывали надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимость территорий к стихийным бедствиям.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы самые популярные города у автотуристов.
Видео дня. Города-призраки, которые манят туристов
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение