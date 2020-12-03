Названы самые опасные страны для туристов в 2021

Накануне были названы самые опасные направления для путешествий в будущем году. Лидерами в рейтинге оказались Ливия, Сирия и Афганистан. Данные приведены на сайте медицинской и туристической организации International SOS, опубликовавшей обновленную карту Travel Risk Map.

Аналитики провели исследование, в ходе которого выяснилось, что всего существует 14 стран «экстремального» риска. К ним относятся: Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.

Государства оценивались по нескольким критериям — с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

Также аналитики учитывали надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимость территорий к стихийным бедствиям.