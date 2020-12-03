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Звезда «Холостяка» получила ранения в ДТП на Бали 

Катерина Саломе 3 часа назад
Звезда «Холостяка» разбила лицо в ДТП на Бали
Фото: @lizaadamenko_
3 декабря звезда седьмого сезона шоу «Холостяк», 21-летняя модель Лиза Адаменко опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена с ссадинами на лице. Девушка сообщила, что получила ранения после того, как попала в ДТП на острове Бали. Оказалось, модель села на байк без шлема.

«Из байка выпал телефон, я остановилась, нагнулась для того чтобы его поднять и меня накрыло сверху моим немаленьким байком!»

— поделилась Лиза, отметив, что эта ситуация довольно комична.
Адаменко отметила, что после удара чувствовала лишь легкое головокружение. При этом серьезно пострадала лишь левая сторона ее лица, на теле царапин она не обнаружила.
@lizaadamenko_
В отличие от перепуганных фолловеров Лиза отнеслась к происшествию с юмором. Сейчас она восстанавливается после аварии, уделяя много времени саморазвитию.

«А лицо заживет. Как говорит мой любимый врач, могло быть и хуже»,

— написала девушка, пообещав, что больше никогда не сядет на байк без шлема.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названа альтернатива горнолыжным курортам Европы.
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Новости путешествий , Лиза Адаменко
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