Названа альтернатива горнолыжным курортам Европы

Стало известно, какие города смогут заменить россиянам горнолыжные курорты Европы. Об этом исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова сообщила РИА Новости.

Эксперт отметила, что из-за закрытых границ вырос спрос на другие горнолыжные курорты. Так, россияне собираются кататься на лыжах и сноубордах внутри страны, а также планируют поехать в Турцию. Наиболее популярными в этом направлении городами стали Кайсери, Эрзурум, Улудаг. При этом она отметила, что раньше спрос на них был практически нулевым.