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Россиянам назвали альтернативу горнолыжным курортам Европы 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названа альтернатива горнолыжным курортам Европы
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какие города смогут заменить россиянам горнолыжные курорты Европы. Об этом исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова сообщила РИА Новости.
Эксперт отметила, что из-за закрытых границ вырос спрос на другие горнолыжные курорты. Так, россияне собираются кататься на лыжах и сноубордах внутри страны, а также планируют поехать в Турцию. Наиболее популярными в этом направлении городами стали Кайсери, Эрзурум, Улудаг. При этом она отметила, что раньше спрос на них был практически нулевым.

"До некоторых локаций от Стамбула путешественникам придется добираться около трех часов. Но наши туристы все равно покупают такие туры. Поскольку сейчас недоступен отдых на европейских горнолыжных курортах, они выбирают направления, которые открыты, а это, в основном, Краснодарский край и Турция"

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые популярные города у автотуристов.
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Новости путешествий , Наталия Осипова , РИА Новости
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