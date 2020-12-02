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Россияне нашли замену курортам Европы 

Анна Арсеньева 1 час назад
Россияне нашли замену курортам Европы
Фото: depositphotos.com
На фоне пандемии коронавируса туристы из России нашли альтернативу европейским горнолыжным курортам. Об этом сообщает "Турпром".
Россияне массово поехали кататься на горнолыжные курорты Турции. В Кайсери сообщили о "самом высоком спросе в истории". Отели там оказались загружены на 85 процентов.
На еще одном популярном горнолыжном курорте Паландокен номерной фонд занят на 70 процентов. При этом планируется, что к праздникам этот показатель вырастет до 80-90, так как с 27 декабря трижды в неделю будут рейсы в Эрзурум из России и Украины.
Ранее "Рамблер" сообщал, что европейская страна закрылась для россиян.
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