Россияне нашли замену курортам Европы 

На фоне пандемии коронавируса туристы из России нашли альтернативу европейским горнолыжным курортам. Об этом сообщает "Турпром".

Россияне массово поехали кататься на горнолыжные курорты Турции. В Кайсери сообщили о "самом высоком спросе в истории". Отели там оказались загружены на 85 процентов.

На еще одном популярном горнолыжном курорте Паландокен номерной фонд занят на 70 процентов. При этом планируется, что к праздникам этот показатель вырастет до 80-90, так как с 27 декабря трижды в неделю будут рейсы в Эрзурум из России и Украины.