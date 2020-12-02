Европейская страна закрылась для россиян 

Европейская страна, открывшая границы для иностранных туристов в июле, вновь не принимает российских туристов из-за роста числа зараженных COVID-19. О закрытии Хорватии для россиян сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Согласно нововведениям, с 1 по 15 декабря иностранцы не смогут въезжать в страну с туристическими целями. Однако отдельным категориям граждан будет разрешено посещение Хорватии — среди них те, кто приезжает в страну с целью учебы, работы, по семейным обстоятельствам, а также транзитом (на срок не более 12 часов).

Прямого авиасообщения в период пандемии между Россией и Хорватией не было, поэтому в большинстве своем ее посещали самостоятельные туристы. По данным офиса по туризму, в нынешнем году государство посетило 24 тысячи россиян.