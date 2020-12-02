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Европейская страна закрылась для россиян 

Мира Маркина 3 часа назад
Европейская страна закрылась для россиян
Фото: depositphotos.com
Европейская страна, открывшая границы для иностранных туристов в июле, вновь не принимает российских туристов из-за роста числа зараженных COVID-19. О закрытии Хорватии для россиян сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Согласно нововведениям, с 1 по 15 декабря иностранцы не смогут въезжать в страну с туристическими целями. Однако отдельным категориям граждан будет разрешено посещение Хорватии — среди них те, кто приезжает в страну с целью учебы, работы, по семейным обстоятельствам, а также транзитом (на срок не более 12 часов).
Прямого авиасообщения в период пандемии между Россией и Хорватией не было, поэтому в большинстве своем ее посещали самостоятельные туристы. По данным офиса по туризму, в нынешнем году государство посетило 24 тысячи россиян.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что для россиян открывается любимая европейская страна.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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