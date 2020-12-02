Назван простой способ сэкономить на авиабилетах 

Специалисты британской ассоциации потребителей Which? раскрыли выгодный способ бронирования авиабилетов и отелей. Об этом сообщает портал Breaking Travel news.

Не так давно организация провела исследование и выяснила, что самый простой способ сэкономить на перелетах и проживаниях — бронировать билеты и объект размещения напрямую через сайт компании или гостиницы.

Эксперты установили, что некоторые компании во время пандемии не выходили на связь по поводу отмены бронирования и не возвращали клиентам деньги:

«Агрегаторы и онлайн-сервисы появились, чтобы давать людям возможность найти лучший вариант для перелета или проживания, однако наш опрос выявил их серьезные проблемы, включая нечестную политику возврата денежных средств и нежелательные административные сборы»,

— заявил редактор Which? Travel Рори Боланд.

Боланд также отметил, что за исключением некоторых сервисов, клиенты остались разочарованы работой агрегаторов. Именно поэтому специалист призвал путешественников бронировать все необходимое для поездки напрямую.