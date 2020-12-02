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Назван простой способ сэкономить на авиабилетах 

Мира Маркина 1 час назад
Назван простой способ сэкономить на авиабилетах
Фото: depositphotos.com
Специалисты британской ассоциации потребителей Which? раскрыли выгодный способ бронирования авиабилетов и отелей. Об этом сообщает портал Breaking Travel news.
Не так давно организация провела исследование и выяснила, что самый простой способ сэкономить на перелетах и проживаниях — бронировать билеты и объект размещения напрямую через сайт компании или гостиницы.
Эксперты установили, что некоторые компании во время пандемии не выходили на связь по поводу отмены бронирования и не возвращали клиентам деньги:

«Агрегаторы и онлайн-сервисы появились, чтобы давать людям возможность найти лучший вариант для перелета или проживания, однако наш опрос выявил их серьезные проблемы, включая нечестную политику возврата денежных средств и нежелательные административные сборы»,

— заявил редактор Which? Travel Рори Боланд.
Боланд также отметил, что за исключением некоторых сервисов, клиенты остались разочарованы работой агрегаторов. Именно поэтому специалист призвал путешественников бронировать все необходимое для поездки напрямую.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что билеты на Новый год в один регион массово подешевели.
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