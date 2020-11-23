Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Массово подешевели билеты на Новый год в один регион 

Мира Маркина 4 часа назад
В России массово подешевели поездки в период новогодних каникул на Дальний Восток. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Так, в зимний сезон россиян предлагаются туры по выгодным ценам в Хабаровск, Владивосток и на Сахалин.
Девятидневное путешествие на остров вдвоем с перелетом из Москвы обойдется туристам минимум в 95 тысяч рублей — там им доступен горнолыжный курорт "Горный воздух". За двухнедельный отпуск в столице Приморья россиянам придется отдать от 90,7 тысяч рублей.
В некоторых регионах по-прежнему действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, поэтому при въезде на ту или иную территорию необходим определенный перечень документов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты самые непопулярные туристические направления у россиян на Новый год.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение