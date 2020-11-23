Массово подешевели билеты на Новый год в один регион 

В России массово подешевели поездки в период новогодних каникул на Дальний Восток. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Так, в зимний сезон россиян предлагаются туры по выгодным ценам в Хабаровск, Владивосток и на Сахалин.

Девятидневное путешествие на остров вдвоем с перелетом из Москвы обойдется туристам минимум в 95 тысяч рублей — там им доступен горнолыжный курорт "Горный воздух". За двухнедельный отпуск в столице Приморья россиянам придется отдать от 90,7 тысяч рублей.

В некоторых регионах по-прежнему действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, поэтому при въезде на ту или иную территорию необходим определенный перечень документов.