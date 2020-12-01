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Китайцы купили остров и запретили к нему приближаться 

Мария Грибова 3 часа назад
Китайцы купили остров и запретили к нему приближаться
Фото: depositphotos.com
Китайская компания China Bloom выкупила часть острова в Австралии для застройки, и запретила местным и туристам к нему приближаться. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что компания арендовала землю на острове Кесвик в Квинсленде на 99 лет. По рассказам местных жителей, новые владельцы препятствуют развитию туризма в этой местности и хотят, чтобы остров посещали исключительно богатые путешественники из Китая.
Например, руководство China Bloom запретило экскурсионным лодкам швартоваться возле общественного причала, отказало в доступе к взлетно-посадочной полосе и попыталось помешать приезжим пользоваться пляжем, установив различные ограждения и знаки. Они также заблокировали все входы в национальный заповедник, расположенный на территории острова и занимающий 80 процентов его площади, а также потребовали, чтобы местные освободили арендуемые помещения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший пляжный курорт в мире.
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