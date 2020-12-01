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Назван лучший пляжный курорт в мире 

Даня Виттиг 4 часа назад
Пятизвездочный отель в Турции признали лучшим пляжным курортом в мире. На сайте престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards опубликованы результаты голосования.
Первое место занял гостиничный комплекс LUJO Art&Joy Hotel, который расположился в Бодруме в 15 километрах от аэропорта. Согласно итогам конкурса, отель взял приз сразу в двух номинациях: «Лучший пляжный курортный отель в мире» и «Лучший курортный отель в Европе».
Место для отдыха находится в заливе Гюверджинлик и предлагает туристам собственный пляж, несколько подогреваемых бассейнов, аквапарк и питание по системе «все включено».
Кроме того, в распоряжении постояльцев десять ресторанов, спа-центр и фитнес-зал.
Стоимость брони стандартных номеров в апреле начинается с 284 евро (25,8 тысячи рублей).
Ранее "Рамблер" сообщал, что будет с туризмом в 2021 году.
Новости путешествий , Видео
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