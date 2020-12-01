Турист сломал 11 ребер и выжил 

Турист, который отправился на отдых в Калифорнию, едва не погиб, сорвавшись с обрыва в горах. Об этом сообщает Daily Mail.

Происшествие произошло, когда 48-летний Джейсон Кох отправился в поход с беспилотником и потерял его в горах. В поисках гаджета путешественник поскользнулся на скале и упал, после чего его еще придавило огромным валуном.

В течение нескольких часов Кох пытался выбраться из-под камня и дотянуться до телефона:

«Я приложил целую кучу усилий, чтобы сдвинуть его. И в конце концов подумал: "Знаешь что? Ты недостаточно стараешься!" Так я заставил свою руку подняться еще сильнее и смог выбраться. Я был так счастлив».

Освободившись, ему удалось набрать службу спасения. Несмотря на то, что на тот момент телефон почти разрядился, спасателям удалось зафиксировать координаты.

Пострадавшего обнаружили с помощью тепловизоров. Мужчине оказали первую медицинскую помощь на места, а на рассвете его доставили в больницу, где Джейсону диагностировали перелом 11 ребер и разрыв аорты.