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Турист сломал 11 ребер и выжил 

Мария Грибова 4 часа назад
Турист сломал 11 ребер и выжил
Фото: РИА Новости
Турист, который отправился на отдых в Калифорнию, едва не погиб, сорвавшись с обрыва в горах. Об этом сообщает Daily Mail.
Происшествие произошло, когда 48-летний Джейсон Кох отправился в поход с беспилотником и потерял его в горах. В поисках гаджета путешественник поскользнулся на скале и упал, после чего его еще придавило огромным валуном.
В течение нескольких часов Кох пытался выбраться из-под камня и дотянуться до телефона:

«Я приложил целую кучу усилий, чтобы сдвинуть его. И в конце концов подумал: "Знаешь что? Ты недостаточно стараешься!" Так я заставил свою руку подняться еще сильнее и смог выбраться. Я был так счастлив».

Освободившись, ему удалось набрать службу спасения. Несмотря на то, что на тот момент телефон почти разрядился, спасателям удалось зафиксировать координаты.
Пострадавшего обнаружили с помощью тепловизоров. Мужчине оказали первую медицинскую помощь на места, а на рассвете его доставили в больницу, где Джейсону диагностировали перелом 11 ребер и разрыв аорты.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристов в Сочи предупредили об опасности.
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