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Туристов в Сочи предупредили об опасности 

Мария Грибова 37 минут назад
Туристов в Сочи предупредили об опасности
Фото: РИА Новости
Отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи предупредили об опасности — в горах ожидается сход лавины. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Метеорологи предупредили о том, что лавинная опасность в горах сохранится в течение суток на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.
В сообщении администрации сказано, что городские службы переведены в усиленный режим работы, а гостям курорта рекомендуется воздержаться от выходов в горы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший пляжный курорт в мире.
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