Туристов в Сочи предупредили об опасности 

Отдыхающих на горнолыжных курортах Сочи предупредили об опасности — в горах ожидается сход лавины. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Метеорологи предупредили о том, что лавинная опасность в горах сохранится в течение суток на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

В сообщении администрации сказано, что городские службы переведены в усиленный режим работы, а гостям курорта рекомендуется воздержаться от выходов в горы.