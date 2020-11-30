Россиянка Александра Коновалова , живущая в Турции, рассказала, как распознать соотечественников на заграничных курортах. Об этом она написала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

По словам девушки, узнать российских туристов легко по поведению. Так, на пляжах у них всегда серьезные лица:

"Русские мужчины порой выглядят так, будто умножают 5873 на 34 в уме. Или держат оборону пляжного полотенца в окружении врагов, стараясь выглядеть максимально агрессивно. У европейцев лица обычно радостные или нейтральные".

Россиянки, как правило, наряжаются, чтобы пойти на пляж:

"Серьги, макияж, красивое платье, укладка, босоножки — иногда с каблуком или танкеткой. А еще наши люди часто ходят в белых хлопковых туниках с капюшонами", — написала блогер.

Кроме того, по рассказу девушки, россияне говорят на нескольких языках одновременно, а не используют только иностранный или свой родной:

"Мерхаба! Хау мач? Сколько-сколько? А за фифти лира отдашь? Ф-и-ф-т-и. Андерстенд? Окей, шукран, май френд".

Также соотечественники часто нарушают правила, ругаются друг с другом и набирают еды больше, чем могут съесть.