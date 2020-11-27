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Названы самые нелепые жалобы россиян в Турции 

Мария Грибова 3 часа назад
Названы самые нелепые жалобы россиян в Турции
Фото: РИА Новости
Сотрудники турфирмы назвали самые странные жалобы российских туристов в Турции. Подборку сотрудники агентства представили в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Однажды клиентка была недовольна тем, что не смогла поплавать в бассейне из-за большого количества «русских мужиков», которые постоянно смотрели на нее.
В другой турист рассказал, что гид заставил его «смотреть какие-то недостроенные развалины, утверждая, что это шедевры архитектуры».
Девушка, которая путешествовала в Анталии, поделилась историей о воровстве ее ленточки, которой она «обвязывала свой шезлонг, чтобы к нему никто не подходил».
Также туристическая компания рассказала, что туристы жаловались на маленькие порции еды на ужине, «трущихся о бедра» наглых рыб в море и навозных мух в номере отеля.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы города, больше всего разочаровавшие туристов.
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Новости путешествий , Яндекс
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