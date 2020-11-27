Названы города, больше всего разочаровавшие туристов 

Туристы назвали города, которые разочаровали их больше всего. О городах, где ожидание не совпало с реальностью, пользователи поделились на Reddit.

Первым городом, разочаровавшим туристов, стал Дубай. Комментаторы отметили, что столица ОАЭ оказалась слишком фальшивой из-за того, что там нет исторических объектов и развлечений за пределами торговых центров. Кроме того, в городе было слишком жарко.

На втором месте по обсуждениям оказался Лос-Анджелес. Туристам не понравились пробки на дорогах и довольно высокие цены. Жители города ответили, что нужно пожить в Лос-Анджелесе, чтобы его понять.

Еще одним разочаровывающим городом оказался Каир, где туристы не обнаружили ничего, кроме пирамид и местных, которые пытаются обмануть приезжих.

В список городов, не поравдавших ожидания, вошли Будапешт, Венеция, Лас-Вегас, Марракеш, Джакарта, Брюссель, Лондон и Амстердам.