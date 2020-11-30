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Российская стюардесса раскрыла секретный словарь бортпроводников 

Мира Маркина 1 час назад
Cтюардесса раскрыла секретный словарь бортпроводников
Фото: @irinastewardess_russia
Российская стюардесса бизнес-авиации Ирина записала видео в TikTok и раскрыла секретный словарь бортпроводников.
По словам девушки, пассажиров она и ее коллеги называют "паксами", Airbus — "арбузом", а Boeing — "бобиком". "Рога" в сленге бортпроводников означают штурвал, а "молоко" — туман.

«Еще есть намордник и удавка. Намордник — это кислородная маска, а удавка — ремень безопасности»,

— поделилась знаниями россиянка.
Когда стюардессы говорят, что "самолет сложил крылья", они имеют в виду приземление и полную остановку. "Козление", в свою очередь, это подпрыгивание воздушного судна на взлетно-посадочной полосе при посадке из-за ошибки пилотирования.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтобортпроводница описала суть "синдрома стюардессы".
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