Бортпроводница описала суть «синдрома стюардессы» 

Стюардесса российской авиакомпании рассказала подробности работы старшего бортпроводника и указала на признаки «синдрома стюардессы». Информацией девушка поделилась на личной странице в Instagram.

Такой диагноз бортпроводница поставила сама, проанализировав собственное поведение. Вот, как она описала суть синдрома:

«Я всегда приезжаю пораньше, чтобы спокойно подготовиться и только потом болтать со всеми, кого встречаю».

Как правило, по прибытии в аэропорт заблаговременно девушка готовит все документы, берет задание у диспетчеров и попутно отвечает всем знакомым фразой «Еще пять минут, и я вся ваша!». Затем старший бортпроводник собирает членов экипажа на брифинг, и доносит всю необходимую информацию о полете.

«После этого заранее гоню бригаду в самолет. По правилам мы должны быть там за час до вылета, но когда старшая я — иногда получается за полтора. Как по мне, намного лучше сидеть и гонять чаи в ожидании пассажиров, чем бежать туда на каблуках, как сумасшедшие, и в панике где-то накосячить»,

— заключила автор поста.