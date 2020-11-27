Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Бортпроводница описала суть «синдрома стюардессы» 

Мария Грибова 1 час назад
Бортпроводница описала суть «синдрома стюардессы»
Фото: РИА Новости
Стюардесса российской авиакомпании рассказала подробности работы старшего бортпроводника и указала на признаки «синдрома стюардессы». Информацией девушка поделилась на личной странице в Instagram.
Такой диагноз бортпроводница поставила сама, проанализировав собственное поведение. Вот, как она описала суть синдрома:

«Я всегда приезжаю пораньше, чтобы спокойно подготовиться и только потом болтать со всеми, кого встречаю».

Как правило, по прибытии в аэропорт заблаговременно девушка готовит все документы, берет задание у диспетчеров и попутно отвечает всем знакомым фразой «Еще пять минут, и я вся ваша!». Затем старший бортпроводник собирает членов экипажа на брифинг, и доносит всю необходимую информацию о полете.

«После этого заранее гоню бригаду в самолет. По правилам мы должны быть там за час до вылета, но когда старшая я — иногда получается за полтора. Как по мне, намного лучше сидеть и гонять чаи в ожидании пассажиров, чем бежать туда на каблуках, как сумасшедшие, и в панике где-то накосячить»,

— заключила автор поста.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса разделила пассажиров на шесть типов.
Видео дня. Уголки планеты, которым грозит исчезновение
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение