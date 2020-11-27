Стюардесса разделила пассажиров на шесть типов

Российская стюардесса рассказала о шести типах людей, которых она встречала на борту самолета. Об этом она сообщила в Instagram.

Первый тип девушка назвала "одинокий странник". Этот пассажир, как правило, путешествует в одиночку, а на борту он читает книгу или смотрит фильм. Он может обратиться к стюардессе только для того, чтобы попросить плед.

Еще одним популярным видом пассажиров, по мнению стюардессы, являются те, кого она называет "все для любимого чада". Эти люди путешествуют с детьми и часто вызывают бортпроводника, чтобы тот разогрел еду или разбавил смесь для ребенка.

Третий распространенный тип девушка назвала "как в последний раз". Это люди, которые закупаются в магазинах Duty Free и заходят в самолет уже в солнцезащитных очках и кепках.

"Гулять — так гулять, и не важно, что это не бар, а самолет", — описала их поведение девушка.

Еще три типа девушка назвала "не видно, не слышно", "аэрофоб" и "весельчак". Первый спит весь полет. Второго можно распознать по тому, как он вжимается в кресло самолета и зажмуривается. Третий всегда общается с соседями и членами экипажа.

В конце стюардесса в шутку добавила, что для нее идеальный пассажир — человек с закрытыми глазами и ртом.