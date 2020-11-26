«Пилоты спят во время рейса»

"А все потому, что это дополнительная мера безопасности, для избежания пищевого отравления. Если одному пилоту попадется некачественная еда, второй останется «в строю» и сможет управлять самолетом".
"Во-первых, они спят по очереди. А во-вторых, бортпроводники регулярно заглядывают в кабину во время рейса. В ночное время мы делаем это каждые 20 минут. Так что все под контролем".
"Кислородных масок хватает всего на 15-20 минут, в зависимости от типа ВС. Звучит страшно, но этого времени достаточно, чтобы пилоты снизили самолет на высоту, где можно нормально дышать. Что действительно страшно, так это то, что при разгерметизации у вас будет всего 15-20 секунд на одевание маски. После этого наступит обморок. Поэтому следует сначала одеть маску на себя и уже потом на ребёнка".
"Если двигатели самолёта выходят из строя, не все потеряно. Несмотря на огромный вес, самолёт может планировать! И аэробус "Уральских авиалиний", который героически посадили в кукурузном поле, тому пример".
"Бесполезно писать на чемодане «хрупкое», «осторожно», «стекло» и тп. Надписи на чемоданах — это последнее, на что грузчики обращают внимание при погрузке".