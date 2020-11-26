Российская стюардесса Карина под ником @maniadelcielo в Instagram поделилась неизвестными фактами из мира авиации. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В первую очередь девушка рассказала о том, что меню для пилотов всегда заготовлено разное. И делается это из мер предосторожности (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"А все потому, что это дополнительная мера безопасности, для избежания пищевого отравления. Если одному пилоту попадется некачественная еда, второй останется «в строю» и сможет управлять самолетом".

Второй неожиданный факт, — пилоты спят во время рейса. Говоря об этом, Карина поспешила заверить подписчиков, что это вполне нормально и никак не угрожает полету:

"Во-первых, они спят по очереди. А во-вторых, бортпроводники регулярно заглядывают в кабину во время рейса. В ночное время мы делаем это каждые 20 минут. Так что все под контролем".

Далее стюардесса рассказала, насколько на самом деле хватает кислородных масок:

"Кислородных масок хватает всего на 15-20 минут, в зависимости от типа ВС. Звучит страшно, но этого времени достаточно, чтобы пилоты снизили самолет на высоту, где можно нормально дышать. Что действительно страшно, так это то, что при разгерметизации у вас будет всего 15-20 секунд на одевание маски. После этого наступит обморок. Поэтому следует сначала одеть маску на себя и уже потом на ребёнка".

Бортпроводница также успокоила потенциальных пассажиров, заявив, что, если двигатели самолета выходят из строя, не стоит преждевременно поднимать панику:

"Если двигатели самолёта выходят из строя, не все потеряно. Несмотря на огромный вес, самолёт может планировать! И аэробус "Уральских авиалиний", который героически посадили в кукурузном поле, тому пример".

И наконец россиянка подчеркнула, что указывать состав багажа на чемоданах в надежде, что грузчики будут аккуратней обращаться с ним, — пустая трата времени: