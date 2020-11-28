В самолетах стали предлагать «спальные ряды» 

Немецкая авиакомпания Lufthansa предложила пассажирам экономкласса необычную новую услугу.

На маршруте между Франкфуртом и Сан-Паулу решили провести эксперимент и предложить услугу «Спальные ряды». Пассажиры при желании могут выкупить целый ряд кресел, чтобы с комфортом провести время в полете и удобно расположиться во время сна.

Авиакомпания предоставляет также матрасы, подушки, одеяла и постельное белье тем, кто захочет воспользоваться новой услугой. Еще один бонус для таких пассажиров — возможность пройти на борт раньше всех остальных.

За новую услугу, позволяющую в экономклассе расположиться с максимальным комфортом, придется заплатить около 220 евро, но представители авиакомпании заявляют, что смогут в будущем предложить и более низкую цену.