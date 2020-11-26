На видео попала массовая драка туристов из Британии. Они умудрились устроить потасовку прямо в отеле Дубая, существенно подмочив репутацию этого места отдыха. Видео публикует здание Daily Mail.

На кадрах видно, как начинается конфликт между несколькими мужчинами и охранниками в холле отеля Five Palm Jumeirah. Затем на видео видно потасовку на пляже. После — драка в лобби отеля.

В Сети данный отель уже сравнили с печально известными курортами Бенидорма и Айя-Напы.

Хозяин отеля уже выступил с заявлением о том, что на видео представлена искаженная версия событий. Масштаб катастрофы якобы преувеличен, а драки происходили с большим интервалом времени.