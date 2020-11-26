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Массовую драку туристов сняли на камеру 

Стелла Шмель 2 часа назад
На видео попала массовая драка туристов из Британии. Они умудрились устроить потасовку прямо в отеле Дубая, существенно подмочив репутацию этого места отдыха. Видео публикует здание Daily Mail.
На кадрах видно, как начинается конфликт между несколькими мужчинами и охранниками в холле отеля Five Palm Jumeirah. Затем на видео видно потасовку на пляже. После — драка в лобби отеля.
В Сети данный отель уже сравнили с печально известными курортами Бенидорма и Айя-Напы.
Хозяин отеля уже выступил с заявлением о том, что на видео представлена искаженная версия событий. Масштаб катастрофы якобы преувеличен, а драки происходили с большим интервалом времени.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне рассказали про испорченный отдых в Турции.
Новости путешествий , Видео
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