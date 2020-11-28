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«Позволяют себе толкать гостей»: россияне рассказали про испорченный отдых в Турции 

Анна Арсеньева 1 час назад
«В номере воняло дохлой крысой»
Фото: depositphotos.com
Россияне слетали на курорты Турции в ноябре и рассказали о ситуациях, которые испортили им отдых. "Рамблер" делится историями туристов.
Одна из путешественниц провела отпуск в пятизвездочном отеле в небольшом курортном поселке Окурджалар. Однако впечатления об отдыхе и всей стране испортил украденный у нее телефон, который стоил 800 долларов (более 60 тысяч рублей).

"Жандармов отказывались вызывать, официант, который своровал этот телефон, свободно перемещался, даже не обыскивали, сам их управляющий подтвердил, что это нормально, что персонал у них ворует. Позволяют себе даже толкать гостей, и это норма их поведения".

По словам россиянки, при ней телефоны украли еще у трех туристов, и никому из них их не вернули. Кроме того, она пожаловалась на плохой интернет, "наглых" аниматоров и "ужасное" питание:

"Не вкусно, еды мало. Очередь бешеная на питание".

Еще один турист из России тоже остался недоволен отдыхом в стране. Путешественник выбрал пятизвездочный отель в городе Белек и стал свидетелем неприятного инцидента:

"Масса претензий, но самое главное — на обед приносят сок, взятый с соседнего стола, который не допили другие посетители ресторана. Случайно увидел, когда заказал, откуда принесли. По мелочи: не работал кондиционер, в номере воняло дохлой крысой, выбор еды никакой".

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