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Стало известно, почему в Турции не любят россиян 

Анна Арсеньева 1 час назад
Стало известно, почему в Турции не любят россиян
Фото: depositphotos.com
Жители Турции недовольны поведением туристов из России. Автор блога "PROТурцию" на платформе "Яндекс. Дзен" объяснил, почему.
По его словам, турки возмущены, что россияне не носят маски, и попытались даже бороться с нарушителями.

"Об этом писали и в местные столы жалоб, и просили дублировать объявления на русском языке, и настойчиво напоминали сотрудники магазинов".

Однако, как рассказал автор блога, жители Турции считают, что иностранцы — "капля в море заражений" и не являются причиной вспышки коронавируса.

"Очаги возникают на рабочих местах и вовсе не в курортных зонах, а в мегаполисах, а потом в семьях. А эту проблему не решить без тотального локдауна".

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции при загадочных обстоятельствах умер турист.
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