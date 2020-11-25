Стало известно, почему в Турции не любят россиян 

Жители Турции недовольны поведением туристов из России. Автор блога "PROТурцию" на платформе "Яндекс. Дзен" объяснил, почему.

По его словам, турки возмущены, что россияне не носят маски, и попытались даже бороться с нарушителями.

"Об этом писали и в местные столы жалоб, и просили дублировать объявления на русском языке, и настойчиво напоминали сотрудники магазинов".

Однако, как рассказал автор блога, жители Турции считают, что иностранцы — "капля в море заражений" и не являются причиной вспышки коронавируса.