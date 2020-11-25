Стало известно, почему в Турции не любят россиян 

Жители Турции недовольны поведением туристов из России. Автор блога "PROТурцию" на платформе "Яндекс. Дзен" объяснил, почему.
По его словам, турки возмущены, что россияне не носят маски, и попытались даже бороться с нарушителями.
"Об этом писали и в местные столы жалоб, и просили дублировать объявления на русском языке, и настойчиво напоминали сотрудники магазинов".
Однако, как рассказал автор блога, жители Турции считают, что иностранцы — "капля в море заражений" и не являются причиной вспышки коронавируса.
"Очаги возникают на рабочих местах и вовсе не в курортных зонах, а в мегаполисах, а потом в семьях. А эту проблему не решить без тотального локдауна".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции при загадочных обстоятельствах умер турист.