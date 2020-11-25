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В Турции при загадочных обстоятельствах умер турист 

Анна Арсеньева 2 часа назад
В Турции при загадочных обстоятельствах умер турист
Фото: depositphotos.com
В одном из отелей Турции нашли мертвого туриста. Мужчина из Германии умер при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает газета Sabah.
Известно, что 56-летний путешественник по имени Томас Мите остановился в отеле в Анталье. В последний раз его видели живым через два дня после заезда.
Когда знакомые туриста пришли проведать его и постучались в номер, им никто не открыл. Они обратились к администратору, после чего обнаружили тело Томаса Мите на полу рядом с кроватью. Как оказалось, оно пролежало там два дня.
Сотрудники скорой помощи и полицейские не обнаружили следов насилия. Причину смерти будут устанавливать.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристы застряли в Египте из-за ПЦР-тестов.
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