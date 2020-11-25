В Турции при загадочных обстоятельствах умер турист 

В одном из отелей Турции нашли мертвого туриста. Мужчина из Германии умер при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает газета Sabah.

Известно, что 56-летний путешественник по имени Томас Мите остановился в отеле в Анталье. В последний раз его видели живым через два дня после заезда.

Когда знакомые туриста пришли проведать его и постучались в номер, им никто не открыл. Они обратились к администратору, после чего обнаружили тело Томаса Мите на полу рядом с кроватью. Как оказалось, оно пролежало там два дня.

Сотрудники скорой помощи и полицейские не обнаружили следов насилия. Причину смерти будут устанавливать.