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Туристы не могут уехать и Египта из-за постоянно положительного результата ПЦР-теста 

Стелла Шмель 2 часа назад
Туристы застряли в Египте из-за ПЦР-тестов
Фото: depositphotos.com
Жительница Украины рассказала, что вместе со своим мужем не может покинуть территорию Египта из-за того, что раз за разом ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дает положительный результат. На новость обратило внимание издание TourDom, которое приводит слова путешественницы.
На отдых супруги прилетели 7 ноября и сразу же сдали тест на коронавирус. Менеджер отеля сообщил о том, что результат анализа мужа Оксаны положительный. Их поместили в отдельный номер на карантин. Следующий тест тоже показал положительный результат. Анализ ПЦР-теста, назначенный на 18 ноября, также показал наличие вируса:

"Мы надеялись, что это будет последний раз, после чего спокойно улетим домой. Однако за день до вылета стало известно, что и третий тест положительный. Информация поступила по смс без документального подтверждения".

С 21 ноября туристы находятся на самообеспечении, так как страховка покрывала затраты только на время карантина. Четвертый тест также придется оплачивать самостоятельно.
Оксана также привела слова представителей посольства Украины:

"Вашей жизни ничего не угрожает, поэтому ничем помочь не можем. Сдавая тест в аэропорту Египта, а не перед поездкой, вы осознанно взяли на себя ответственность за результат".

Ранее "Рамблер" писал, что пассажир с отрицательным тестом на коронавирус заразил попутчиков в самолете.
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