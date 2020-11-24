Туристы застряли в Египте из-за ПЦР-тестов

Жительница Украины рассказала, что вместе со своим мужем не может покинуть территорию Египта из-за того, что раз за разом ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дает положительный результат. На новость обратило внимание издание TourDom, которое приводит слова путешественницы.

На отдых супруги прилетели 7 ноября и сразу же сдали тест на коронавирус. Менеджер отеля сообщил о том, что результат анализа мужа Оксаны положительный. Их поместили в отдельный номер на карантин. Следующий тест тоже показал положительный результат. Анализ ПЦР-теста, назначенный на 18 ноября, также показал наличие вируса:

"Мы надеялись, что это будет последний раз, после чего спокойно улетим домой. Однако за день до вылета стало известно, что и третий тест положительный. Информация поступила по смс без документального подтверждения".

С 21 ноября туристы находятся на самообеспечении, так как страховка покрывала затраты только на время карантина. Четвертый тест также придется оплачивать самостоятельно.

Оксана также привела слова представителей посольства Украины: