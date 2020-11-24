Пассажир с отрицательным ПЦР заразил попутчиков

Пассажир самолета с отрицательным тестом на COVID-19 заразил сразу нескольк попутчиков во время перелета. Об этом сообщает New York Post.

Вспышка заражения произошла на 18-часовом рейсе из Дубая. Инфицированный COVID-19 пассажир сдал тест ПЦР, получил отрицательный результат и отправился в поездку.

Во время полета он передал инфекцию еще четырем пассажирам, которые находились через четыре ряда от него, а также путешествовали в респираторных масках.

Специалисты не смогли установить, в какой именно момент произошло заражение — при посадке перед вылетом, в полете или при высадке туристов после приземления.

Однако медики заявили, что путешествовать в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса опасно.