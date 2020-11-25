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Российская стюардесса озвучила самые нелепые вопросы пассажиров 

Мира Маркина 5 часов назад
Стюардесса озвучила самые нелепые вопросы пассажиров
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса перечислила самые нелепые вопросы пассажиров, которые ей довелось услышать за время своей работы. Об этом девушка под ником @alaska_travelholic рассказала в своем Instagram.
По ее словам, бортпроводников нередко шокирует просьба лететь быстрее.

"У всех причины разные: кто-то опаздывает на свадьбу, кто-то на стыковочный рейс, а у кого-то просто плохо ловит Wi-Fi",

— отметила автор поста.
Помимо этого, стюардесса рассказала, что многие пассажиры стесняются обратиться с претензией или просьбой к своим попутчикам и просят об этом экипаж. Так, один из туристов сообщил стюардессе о том, что ему понравилась девушка из соседнего ряда и хотел с чьей-либо помощью уточнить, не будет ли она против с ним познакомиться.
Бортпроводница также вспомнила, что порой пассажиры, опаздывающие на рейс с пересадкой, иногда просят связаться с другим самолетом, чтобы его подождали, или требуют дать им телефон, чтобы позвонить домой.
Кроме того, россиянка рассказала, как один из путешественников после долгой дружеской беседы с членами экипажа попросил их назвать свои настоящие имена:

"Мы с вами уже сколько разговариваем, сделайте одолжение! Это же ненастоящие: Аделина, Рустем, Виталина. Вас же так компания назвала!",

— вспомнила слова туриста стюардесса.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала, что делать при падении самолета в воду.
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