Стюардесса озвучила самые нелепые вопросы пассажиров

Российская стюардесса перечислила самые нелепые вопросы пассажиров, которые ей довелось услышать за время своей работы. Об этом девушка под ником @alaska_travelholic рассказала в своем Instagram.

По ее словам, бортпроводников нередко шокирует просьба лететь быстрее.

"У всех причины разные: кто-то опаздывает на свадьбу, кто-то на стыковочный рейс, а у кого-то просто плохо ловит Wi-Fi",

— отметила автор поста.

Помимо этого, стюардесса рассказала, что многие пассажиры стесняются обратиться с претензией или просьбой к своим попутчикам и просят об этом экипаж. Так, один из туристов сообщил стюардессе о том, что ему понравилась девушка из соседнего ряда и хотел с чьей-либо помощью уточнить, не будет ли она против с ним познакомиться.

Бортпроводница также вспомнила, что порой пассажиры, опаздывающие на рейс с пересадкой, иногда просят связаться с другим самолетом, чтобы его подождали, или требуют дать им телефон, чтобы позвонить домой.

Кроме того, россиянка рассказала, как один из путешественников после долгой дружеской беседы с членами экипажа попросил их назвать свои настоящие имена:

"Мы с вами уже сколько разговариваем, сделайте одолжение! Это же ненастоящие: Аделина, Рустем, Виталина. Вас же так компания назвала!",

— вспомнила слова туриста стюардесса.