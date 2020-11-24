Российская стюардесса дала советы по тому, что делать, если самолет начал падать на воду. Бортпроводница поделилась знаниями в своем профиле в TikTok.

Девушка рассказала, что следует помнить о двух главных вещах. Первое: спасательный жилет необходимо надувать снаружи, а не внутри самолета. Иначе, по словам стюардессы, вас "поднимет как поплавок", и выбраться будет уже нельзя.

Второе — при крушении на воду для эвакуации не используется хвостовая часть самолета, так как она тонет первой. Поэтому важно не терять ни секунды и направляться на крылья и в переднюю часть самолета.