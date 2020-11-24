Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон
Сериал «Тёмные начала» 1 сезон Cмотрите в Okko ⟶

Стюардесса рассказала, как выжить при падении самолета на воду 

Стелла Шмель 2 часа назад
Российская стюардесса дала советы по тому, что делать, если самолет начал падать на воду. Бортпроводница поделилась знаниями в своем профиле в TikTok.
Девушка рассказала, что следует помнить о двух главных вещах. Первое: спасательный жилет необходимо надувать снаружи, а не внутри самолета. Иначе, по словам стюардессы, вас "поднимет как поплавок", и выбраться будет уже нельзя.
Второе — при крушении на воду для эвакуации не используется хвостовая часть самолета, так как она тонет первой. Поэтому важно не терять ни секунды и направляться на крылья и в переднюю часть самолета.
Ранее "Рамблер" писал, что популярный курорт РФ оказался худшим регионом по COVID.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение