Ведущая «Орла и Решки» сняла номер за два миллиона

Ведущая Юлия Коваль во время съемок программы "Орел и решка" в Дубае сняла номер за 28 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). Как она рассказала "Новому каналу", ей досталась "золотая карта".

Отель, который выглядел, как "огромный восточный дворец", находился на верхушке насыпного острова Пальма Джумейр. Туда Коваль долетала на самолете.

"На его территории находился бассейн, аквапарк, дельфинарий, рестораны, SPA-центр, салон красоты, фитнес-центр, бутики и, конечно же, лучшие во всем Дубае номера", — поделилась ведущая.

По ее словам, это был люкс, который занимал весь 22-й этаж. Номер начинался с большого мраморного коридора:

"Из него вела дверь в массажный кабинет, гостевые спальни, две ванные комнаты, бар с бильярдом и шахматами, а в конце коридора находилась роскошная гостиная с роялем".

Кроме того, с балкона номера открывался панорамный вид на город.