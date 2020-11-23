Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Ведущая «Орла и Решки» сняла номер за два миллиона рублей 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Ведущая «Орла и Решки» сняла номер за два миллиона
Фото: Кадр из передачи "Орел и решка"
Ведущая Юлия Коваль во время съемок программы "Орел и решка" в Дубае сняла номер за 28 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). Как она рассказала "Новому каналу", ей досталась "золотая карта".
Отель, который выглядел, как "огромный восточный дворец", находился на верхушке насыпного острова Пальма Джумейр. Туда Коваль долетала на самолете.

"На его территории находился бассейн, аквапарк, дельфинарий, рестораны, SPA-центр, салон красоты, фитнес-центр, бутики и, конечно же, лучшие во всем Дубае номера", — поделилась ведущая.

По ее словам, это был люкс, который занимал весь 22-й этаж. Номер начинался с большого мраморного коридора:

"Из него вела дверь в массажный кабинет, гостевые спальни, две ванные комнаты, бар с бильярдом и шахматами, а в конце коридора находилась роскошная гостиная с роялем".

Кроме того, с балкона номера открывался панорамный вид на город.

"Ощущение, будто стала шейхом", — восхитилась Юлия Коваль.

Ранее "Рамблер" сообщал, что массово подешевели билеты на Новый год в один регион.
Видео дня. Самые грязные вещи в гостиничных номерах
Комментарии 4
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение