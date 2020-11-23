Пьяные туристки избили старика и полицейских в Турции 

Три туристки в Турции напали на пожилого мужчину и полицейских после того, как перебрали с алкоголем. Об этом сообщает Milliyet.

По данным местной газеты, инцидент произошел в Анталье возле часовой башни в районе Калекапыси. Неизвестные женщины избили 80-летнего мужчину, ссылаясь на то, что он их преследовал. Однако, как заявили очевидцы случившегося, путешественницы просто слишком много выпили и не понимали, что делают.

Увидевшие происходящее владельцы магазинов вызвал на место происшествия полицию , после чего агрессивные туристки накинулись на сотрудников правоохранительных органов. Иностранки спорили с ними, а затем одна из подруг напала на стражей порядка.

Чем закончился инцидент не сообщается, однако известно, что пострадавший пенсионер отказался от помощи и уехал домой на трамвае.