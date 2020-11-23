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Пьяные туристки избили старика и полицейских в Турции 

Мира Маркина 5 часов назад
Три туристки в Турции напали на пожилого мужчину и полицейских после того, как перебрали с алкоголем. Об этом сообщает Milliyet.
По данным местной газеты, инцидент произошел в Анталье возле часовой башни в районе Калекапыси. Неизвестные женщины избили 80-летнего мужчину, ссылаясь на то, что он их преследовал. Однако, как заявили очевидцы случившегося, путешественницы просто слишком много выпили и не понимали, что делают.
Увидевшие происходящее владельцы магазинов вызвал на место происшествия полицию, после чего агрессивные туристки накинулись на сотрудников правоохранительных органов. Иностранки спорили с ними, а затем одна из подруг напала на стражей порядка.
Чем закончился инцидент не сообщается, однако известно, что пострадавший пенсионер отказался от помощи и уехал домой на трамвае.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что русские туристы кричат о помощи из "ковидного плена" на другом конце света.
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Новости путешествий , Видео , МВД
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