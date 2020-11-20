Русские туристы кричат о помощи из «ковидного плена»

"Мы — туристы, нас 14 человек. Нам объявили, что у нас положительный результат на COVID-19, но мы его даже не видели. На вопросы нам не отвечают. Мы находимся на изоляции в ужасных условиях. Мы боимся за свою жизнь. Помогите нам!", — с таким обращением туристы обратились к изданию "Российская газета" и правительству России.
"По прибытии прямо в аэропорту и почему-то в туалете у нас взяли анализы. Привезли в отель, а через сутки зачитали списки тех, кто инфицирован, и перевезли в другой отель. Среди зараженных оказался и я. Мы просили показать нам результаты исследований, но нам отказали. Только дали на подпись какие-то бумаги, где мы должны были дать согласие на лечение, вплоть до хирургических операций. Мы отказались это делать! Ведь у нас никаких симптомов, прекрасное самочувствие, да и в подлинности полученных результатов мы сомневаемся", — рассказывал он.
Что по правилам
"Сбор будет применяться ко всем, кто въезжает на Кубу. Сумма сбора уже будет включена в стоимость билетов", — объяснил новые требования глава департамента международного санитарного контроля кубинского минздрава Кармело Трухильо.
"Всего прибывающим на Кубу будет проведено два ПЦР-теста на коронавирус. При этом до получения результатов второго теста покидать место жительства запрещается", — объяснил Турхильо.