Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Русские туристы кричат о помощи из «ковидного плена» на другом конце света 

Диана Товсепова 5 часов назад
Русские туристы кричат о помощи из «ковидного плена»
Фото: depositphotos.com
Кажется, туризм в 2020 году стал крайне экстремальным увлечением. Так, самая обычная поездка на некогда популярный курорт может обернуться реальными проблемами. Как выяснил "Рамблер", с неприятностями столкнулись российские туристы на Кубе.
Оказалось, 14 туристов из России приехали на курорт, но оказались в настоящем "ковидном плену".

"Мы — туристы, нас 14 человек. Нам объявили, что у нас положительный результат на COVID-19, но мы его даже не видели. На вопросы нам не отвечают. Мы находимся на изоляции в ужасных условиях. Мы боимся за свою жизнь. Помогите нам!", — с таким обращением туристы обратились к изданию "Российская газета" и правительству России.

Одним из них оказался руководитель турагентства Сергей Иванов, который летел на Кубу в рамках рекламного ознакомительного тура.

"По прибытии прямо в аэропорту и почему-то в туалете у нас взяли анализы. Привезли в отель, а через сутки зачитали списки тех, кто инфицирован, и перевезли в другой отель. Среди зараженных оказался и я. Мы просили показать нам результаты исследований, но нам отказали. Только дали на подпись какие-то бумаги, где мы должны были дать согласие на лечение, вплоть до хирургических операций. Мы отказались это делать! Ведь у нас никаких симптомов, прекрасное самочувствие, да и в подлинности полученных результатов мы сомневаемся", — рассказывал он.

Туристы рассказали, что их поселили в номера без воды с ужасным питанием. При этом россиян напугали тем, что отправиться домой смогут лишь те, кому придет отрицательный результат.

Что по правилам

На Кубе уже действует ряд серьезных ограничений. Так, прибывающим около недели придется соблюдать строгий карантин по месту жительства: до тех пор, пока не придет результат повторного ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест им обязательно сделают на пятый день после прилета.
При этом с каждого туриста будет взиматься сбор в 30 долларов, но сумма должна быть включена авиаперевозчиком в билет.

"Сбор будет применяться ко всем, кто въезжает на Кубу. Сумма сбора уже будет включена в стоимость билетов", — объяснил новые требования глава департамента международного санитарного контроля кубинского минздрава Кармело Трухильо.

По словам чиновника, эта сумма пойдет на проведение ПЦР-тестирования и на следование санитарным протоколам при пересечении государственной границы.

"Всего прибывающим на Кубу будет проведено два ПЦР-теста на коронавирус. При этом до получения результатов второго теста покидать место жительства запрещается", — объяснил Турхильо.

Видео дня. Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Комментарии 60
Заграница , Сергей Иванов , Минздрав РФ , Правительство РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение