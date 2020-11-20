Русские туристы кричат о помощи из «ковидного плена»

Кажется, туризм в 2020 году стал крайне экстремальным увлечением. Так, самая обычная поездка на некогда популярный курорт может обернуться реальными проблемами. Как выяснил "Рамблер", с неприятностями столкнулись российские туристы на Кубе.

Оказалось, 14 туристов из России приехали на курорт, но оказались в настоящем "ковидном плену".

"Мы — туристы, нас 14 человек. Нам объявили, что у нас положительный результат на COVID-19, но мы его даже не видели. На вопросы нам не отвечают. Мы находимся на изоляции в ужасных условиях. Мы боимся за свою жизнь. Помогите нам!", — с таким обращением туристы обратились к изданию "Российская газета" и правительству России.

Одним из них оказался руководитель турагентства Сергей Иванов , который летел на Кубу в рамках рекламного ознакомительного тура.

"По прибытии прямо в аэропорту и почему-то в туалете у нас взяли анализы. Привезли в отель, а через сутки зачитали списки тех, кто инфицирован, и перевезли в другой отель. Среди зараженных оказался и я. Мы просили показать нам результаты исследований, но нам отказали. Только дали на подпись какие-то бумаги, где мы должны были дать согласие на лечение, вплоть до хирургических операций. Мы отказались это делать! Ведь у нас никаких симптомов, прекрасное самочувствие, да и в подлинности полученных результатов мы сомневаемся", — рассказывал он.

Туристы рассказали, что их поселили в номера без воды с ужасным питанием. При этом россиян напугали тем, что отправиться домой смогут лишь те, кому придет отрицательный результат.

Что по правилам

На Кубе уже действует ряд серьезных ограничений. Так, прибывающим около недели придется соблюдать строгий карантин по месту жительства: до тех пор, пока не придет результат повторного ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест им обязательно сделают на пятый день после прилета.

При этом с каждого туриста будет взиматься сбор в 30 долларов, но сумма должна быть включена авиаперевозчиком в билет.

"Сбор будет применяться ко всем, кто въезжает на Кубу. Сумма сбора уже будет включена в стоимость билетов", — объяснил новые требования глава департамента международного санитарного контроля кубинского минздрава Кармело Трухильо.

По словам чиновника, эта сумма пойдет на проведение ПЦР-тестирования и на следование санитарным протоколам при пересечении государственной границы.