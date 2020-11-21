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Стюардесса рассказала, как выжить при пожаре в самолете 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Назван способ выжить при пожаре в самолете
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса рассказал, что нужно делать, чтобы выжить при пожаре в самолете. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Девушка посоветовала, в первую очередь, не паниковать.

«Помните, что даже если самолет охвачен пламенем, всегда есть шанс спастись! Главное, не паниковать и следовать указаниям членов экипажа»

Бортпроводница отметила, что при пожаре нужно пригнуться как можно ближе к полу и двигаться к аварийному выходу, приложив к носу и рту мокрую тряпку.
Если человек заметил возгорание на борту, он должен обратиться к члену экипажа и предупредить о возгорании. Бывают ситуации, когда у пассажира загорается телефон. В таком случае надо залить его водой и передать бортпроводнику.
В конце девушка напомнила пассажирам о том, то ни в коем случае нельзя курить в самолете во время перелета. Она рассказала, что некоторые выбрасывают окурки в мусорный контейнер, где есть все условия для возгорания.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты запреты для девушек в форме стюардесс.
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