Назван способ выжить при пожаре в самолете

Российская стюардесса рассказал, что нужно делать, чтобы выжить при пожаре в самолете. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Девушка посоветовала, в первую очередь, не паниковать.

«Помните, что даже если самолет охвачен пламенем, всегда есть шанс спастись! Главное, не паниковать и следовать указаниям членов экипажа»

Бортпроводница отметила, что при пожаре нужно пригнуться как можно ближе к полу и двигаться к аварийному выходу, приложив к носу и рту мокрую тряпку.

Если человек заметил возгорание на борту, он должен обратиться к члену экипажа и предупредить о возгорании. Бывают ситуации, когда у пассажира загорается телефон. В таком случае надо залить его водой и передать бортпроводнику.

В конце девушка напомнила пассажирам о том, то ни в коем случае нельзя курить в самолете во время перелета. Она рассказала, что некоторые выбрасывают окурки в мусорный контейнер, где есть все условия для возгорания.