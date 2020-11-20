Раскрыты запреты для девушек в форме стюардесс 

Все новости на карте

Российская стюардесса раскрыла главные запреты, связанные с их рабочей формой. Девушка рассказала об этом в видеоролике в TikTok.

Бортпроводница Евгения поделилась, что им запрещено носить форменную одежду в гражданской жизни. Также стюардессам не разрешается курить в рабочей одежде, и комбинировать ее с предметами личного гардероба.

Девушка также поделилась и другими требованиями к их внешнему виду: