Раскрыты запреты для девушек в форме стюардесс 

Российская стюардесса раскрыла главные запреты, связанные с их рабочей формой. Девушка рассказала об этом в видеоролике в TikTok.
Бортпроводница Евгения поделилась, что им запрещено носить форменную одежду в гражданской жизни. Также стюардессам не разрешается курить в рабочей одежде, и комбинировать ее с предметами личного гардероба.
Девушка также поделилась и другими требованиями к их внешнему виду:
«Длина ногтей может быть не более трех миллиметров, цвет близкий к натуральному, а накладные ресницы и вовсе запрещены».
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса раскрыла правду о весе бортпроводниц.