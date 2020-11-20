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Раскрыты запреты для девушек в форме стюардесс 

Мария Грибова 44 минуты назад
Российская стюардесса раскрыла главные запреты, связанные с их рабочей формой. Девушка рассказала об этом в видеоролике в TikTok.
Бортпроводница Евгения поделилась, что им запрещено носить форменную одежду в гражданской жизни. Также стюардессам не разрешается курить в рабочей одежде, и комбинировать ее с предметами личного гардероба.
Девушка также поделилась и другими требованиями к их внешнему виду:

«Длина ногтей может быть не более трех миллиметров, цвет близкий к натуральному, а накладные ресницы и вовсе запрещены».

Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса раскрыла правду о весе бортпроводниц.
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