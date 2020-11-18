Украинская стюардесса Тая раскрыла правду о том, как должны выглядеть бортпроводницы. По словам девушки, ей и ее коллегам совсем необязательно иметь модельные параметры. Об этом украинка рассказала на своей странице в TikTok.

Тая вспомнила, что в Сети бытует миф, согласно которому стюардессу могут уволить за набор лишнего веса. Бортпроводница развенчала его, заявив, что он не имеет ничего общего с реальностью. Напротив, многие девушки, устроившись в авиакомпанию, поправляются на несколько килограммов, потому что бортовое питание очень калорийное.

«Стюардесса должна быть физически сильной, чтобы уметь открыть дверь, провести эвакуацию. Ей не нужно иметь идеальную фигуру»,

— заключила Тая, подчеркнув, что главной задачей бортпроводницы всегда остается обеспечение безопасности на борту самолета.