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Украинская стюардесса раскрыла правду о весе бортпроводниц 

Мира Маркина 4 часа назад
Украинская стюардесса Тая раскрыла правду о том, как должны выглядеть бортпроводницы. По словам девушки, ей и ее коллегам совсем необязательно иметь модельные параметры. Об этом украинка рассказала на своей странице в TikTok.
Тая вспомнила, что в Сети бытует миф, согласно которому стюардессу могут уволить за набор лишнего веса. Бортпроводница развенчала его, заявив, что он не имеет ничего общего с реальностью. Напротив, многие девушки, устроившись в авиакомпанию, поправляются на несколько килограммов, потому что бортовое питание очень калорийное.

«Стюардесса должна быть физически сильной, чтобы уметь открыть дверь, провести эвакуацию. Ей не нужно иметь идеальную фигуру»,

— заключила Тая, подчеркнув, что главной задачей бортпроводницы всегда остается обеспечение безопасности на борту самолета.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала о работе в бизнес-классе.
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