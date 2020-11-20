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Раскрыта цена самого дорогого путешествия по России 

Мария Грибова 1 час назад
Раскрыта цена самого дорогого путешествия по России
Фото: РИА Новости
Россияне стали чаще бронировать туры VIP-отдыха, увеличив на него спрос на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Представители туроператора АЛЕАН раскрыли стоимость самых дорогих путешествий по России в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Известно, что наиболее затратной оказалась экспедиция на ледоколе на Северный полюс в июле, которая обошлась одному человеку в 2,4 миллиона рублей.
На втором месте оказался новогодний отдых в Сочи. Двое туристов заплатили за него почти 1,3 миллиона рублей. В стоимость вошло только проживание в отеле на 12 ночей.
На третьем месте оказалось путешествие в Крым. Пара россиян за такой отдых заплатила чуть больше миллиона рублей. В стоимость вошли перелет бизнес-классом, индивидуальный трансфер до отеля, а также проживание в пятизвездочном комплексе на 19 дней.
Также в рейтинг попали индивидуальный пятидневный тур в Карелию (960 тысяч рублей на двоих) и тур «Байкальская ледяная сказка» (620 тысяч рублей на двоих).
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка рассказала о печальном зрелище в Турции.
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