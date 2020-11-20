Раскрыта цена самого дорогого путешествия по России 

Россияне стали чаще бронировать туры VIP-отдыха, увеличив на него спрос на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Представители туроператора АЛЕАН раскрыли стоимость самых дорогих путешествий по России в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Известно, что наиболее затратной оказалась экспедиция на ледоколе на Северный полюс в июле, которая обошлась одному человеку в 2,4 миллиона рублей.

На втором месте оказался новогодний отдых в Сочи. Двое туристов заплатили за него почти 1,3 миллиона рублей. В стоимость вошло только проживание в отеле на 12 ночей.

На третьем месте оказалось путешествие в Крым. Пара россиян за такой отдых заплатила чуть больше миллиона рублей. В стоимость вошли перелет бизнес-классом, индивидуальный трансфер до отеля, а также проживание в пятизвездочном комплексе на 19 дней.

Также в рейтинг попали индивидуальный пятидневный тур в Карелию (960 тысяч рублей на двоих) и тур «Байкальская ледяная сказка» (620 тысяч рублей на двоих).