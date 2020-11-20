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Отдохнувшая в Турции россиянка рассказала об опечалившем ее зрелище

Даня Виттиг
4 часа назад
Российская туристка отдыхала в Турции в октябре. Позже женщина рассказала о печальном зрелище, которое она наблюдала во время отпуска. Туристка написала пост в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница сообщила, что по пути на одну из смотровых площадок в городе Мармарис она наткнулась на недостроенный отель. Неподалеку от стройки на берегу моря стояли туристические палатки. Россиянка так и не смогла выяснить, кто именно в них живет — отдыхающие или местные жители.
«Но, если честно, мне пришло в голову, что это и не кемпинг вовсе. Почему-то складывалось впечатление, что люди живут в этих палатках достаточно долго», — заметила она.
Автору блога показалось, что у турок в текущем году «все было настолько плохо», что многие из них были вынуждены переселиться на улицу в палатки.
Заграница,Яндекс,Мармарис,Турция,
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