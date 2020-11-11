В Турции досрочно закроют отели

Некоторые отели Турции приостановят свою работу на зимний период. Об этом пишет TourDom.ru.

Такое решение было принято из-за частичной приостановки рейсов из Европы и России. Как рассказала представитель издания в Анталье Мария Шекер, отели уже начали закрываться на Анталийском побережье. Некоторые туристы столкнулись с вынужденным завершением отдыха. Однако, по словам Шекер, им возвращают деньги за оплаченные дни.

Аналогичная ситуация происходит в Аланье: