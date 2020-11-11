В Турции досрочно закроют отели

Некоторые отели Турции приостановят свою работу на зимний период. Об этом пишет TourDom.ru.
Такое решение было принято из-за частичной приостановки рейсов из Европы и России. Как рассказала представитель издания в Анталье Мария Шекер, отели уже начали закрываться на Анталийском побережье. Некоторые туристы столкнулись с вынужденным завершением отдыха. Однако, по словам Шекер, им возвращают деньги за оплаченные дни.
Аналогичная ситуация происходит в Аланье:
"Отели закрыты, Европа не летает, отдыхают те, кто приехал самостоятельно. В основном Россия, Украина и Казахстан. Такого в ноябре раньше не было", — рассказал Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция — Аланья — Махмутлар".
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово сбегают в Турцию от коронавируса.