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В Турции досрочно закроют часть отелей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Турции досрочно закроют отели
Фото: depositphotos.com
Некоторые отели Турции приостановят свою работу на зимний период. Об этом пишет TourDom.ru.
Такое решение было принято из-за частичной приостановки рейсов из Европы и России. Как рассказала представитель издания в Анталье Мария Шекер, отели уже начали закрываться на Анталийском побережье. Некоторые туристы столкнулись с вынужденным завершением отдыха. Однако, по словам Шекер, им возвращают деньги за оплаченные дни.
Аналогичная ситуация происходит в Аланье:

"Отели закрыты, Европа не летает, отдыхают те, кто приехал самостоятельно. В основном Россия, Украина и Казахстан. Такого в ноябре раньше не было", — рассказал Владимир Хотько, руководитель сообщества в Фейсбуке "Турция — Аланья — Махмутлар".

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово сбегают в Турцию от коронавируса.
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