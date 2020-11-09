Россияне массово сбегают в Турцию от коронавируса

Из-за пандемии коронавируса российские туристы начали массово оформлять вид на жительство в Турции . Сообщения о бегстве за границу появились в социальных сетях. Об этом сообщает TourDom.ru.

Одна из путешественниц, приехавшая в республику в сентябре, объяснила, что не планирует возвращение на родину из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. По этой причине девушка написала заявление в миграционную службу.

Девушка обратилась в службу, чтобы оформить документы, но ей сообщили, что если раньше весь процесс занимал от недели до одного месяца, то теперь ближайшая запись на собеседование возможна лишь в начале января.

«Отправил документы по почте в августе, в сентябре пришло СМС с одобрением, карты до сих пор нет», — пожаловался еще один пользователь.

Другие комментаторы полагают, что многие россияне едут в Турцию на зимовку и оформляют ВНЖ, чтобы в случае очередного локдауна можно было уехать из России.