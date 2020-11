Появились элитные авиарейсы «в никуда» для одиночек

Тайваньская авиакомпания EVA Air запустила элитные авиарейсы «в никуда» на фоне пандемии коронавируса. Они предназначены для для одиноких пассажиров, желающих найти себе пару. Об этом пишет Daily Mail.

Всего в рамках акции состоится три рейса на Новый год и Рождество. Каждый из них вместит по 40 путешественников — 20 мужчин от 28 до 38 лет и 20 женщин от 24 до 35 лет. Стоимость билета — 295 долларов (22,5 тысячи рублей). Известно, что 400 человек подали заявки на путешествие, а все 40 мест на первый рейс уже распроданы.

«Когда одинокие мужчины и женщины путешествуют, помимо того, чтобы получить удовольствие от путешествия, они могут захотеть познакомиться с кем-нибудь, как в романтическом фильме»,

— отметил представитель организации You and Me, специализирующейся на скоростных свиданиях, Чан Цунг-Вей.

Самолет совершит круг в воздушном пространстве Тайваня и вернется в авиагавань вылета спустя три часа, вылетив из международного аэропорта Таоюань. в процессе полета пассажиры могут меняться местами, чтобы пообщаться с понравившимся человеком. Кроме того, их накормит обедом шеф-повар Мотока Накамура. После посадки авиасудна люди желающие смогут отправиться на двухчасовое свидание с одним из попутчиков.

