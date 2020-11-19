Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Появились элитные авиарейсы «в никуда» для одиноких пассажиров, желающих найти себе пару 

Катерина Саломе 3 часа назад
Появились элитные авиарейсы «в никуда» для одиночек
Фото: depositphotos.com
Тайваньская авиакомпания EVA Air запустила элитные авиарейсы «в никуда» на фоне пандемии коронавируса. Они предназначены для для одиноких пассажиров, желающих найти себе пару. Об этом пишет Daily Mail.
Всего в рамках акции состоится три рейса на Новый год и Рождество. Каждый из них вместит по 40 путешественников — 20 мужчин от 28 до 38 лет и 20 женщин от 24 до 35 лет. Стоимость билета — 295 долларов (22,5 тысячи рублей). Известно, что 400 человек подали заявки на путешествие, а все 40 мест на первый рейс уже распроданы.

«Когда одинокие мужчины и женщины путешествуют, помимо того, чтобы получить удовольствие от путешествия, они могут захотеть познакомиться с кем-нибудь, как в романтическом фильме»,

— отметил представитель организации You and Me, специализирующейся на скоростных свиданиях, Чан Цунг-Вей.
Самолет совершит круг в воздушном пространстве Тайваня и вернется в авиагавань вылета спустя три часа, вылетив из международного аэропорта Таоюань. в процессе полета пассажиры могут меняться местами, чтобы пообщаться с понравившимся человеком. Кроме того, их накормит обедом шеф-повар Мотока Накамура. После посадки авиасудна люди желающие смогут отправиться на двухчасовое свидание с одним из попутчиков.
В процессе перелета пассажиры могут свободно общаться друг с другом и меняться местами. Вдобавок им подадут обед, приготовленный шеф-поваром Мотоке Накамурой (Motoke Nakamura).
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что назван «не вызывающий желания вернуться» курорт.
Видео дня. Самые опасные железные дороги мира
Комментарии 12
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
00:12
Поступок авиапассажирки вызвал отвращение у соседей
Новости путешествий
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
03:04
Райские острова, которые не покупают даже за копейки
Новости путешествий
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
03:37
Почему в самолет нельзя проносить жидкости
Новости путешествий
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
03:02
Вещи, которые легко можно вынести из номера отеля
Новости путешествий
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
13:23
Красивые уголки планеты, которым грозит исчезновение
Новости путешествий
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
06:40
Пляжи, на которых никому не хочется отдыхать
Новости путешествий
Самые опасные железные дороги мира
12:23
Самые опасные железные дороги мира
Новости путешествий
5 необитаемых островов с мрачной историей
11:08
5 необитаемых островов с мрачной историей
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение