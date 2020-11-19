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Назван «не вызывающий желания вернуться» курорт в Крыму 

Катерина Саломе 50 минут назад
Назван «не вызывающий желания вернуться» курорт
Фото: depositphotos.com
Российская туристка поделилась впечатлениями от отдыха в крымском поселке Симеиз. В своем блоге на платформе «Яндекс Дзен» она назвала его курортом, не вызывающим желания вернуться.
По словам автора, явным преимуществом Симеиза является природа: тисо-самшитовые рощи, чистое море и живописный вид на скалу Дива. На этом, как утверждает путешественница, достоинства деревни заканчиваются.
Туристка рассказала, что главной проблемой являются пляжи. Один расположен далеко от поселка, и купаться там неудобно из-за камней на дне, а второй — красивый, но очень маленький.

«Он находится рядом со скалой, вход в море шикарный, вода прозрачная. Все бы прекрасно, но это самый маленький пляж, что я видела в Крыму! Была там, когда температура воздуха составляла 20 градусов тепла, и пляж был битком, что же там творится, когда жара!»

— написала автор блога.
Также автор блога отметила, что в поселке мало мест, где можно поесть. В центре Симеиза работает всего три кафе с «московскими» ценами и сомнительным обслуживанием. Все остальные неудобно расположены, и у многих из них нет отзывов.

«Симеиз не вызвал у нас желания вернуться. Жаль, что до его посещения не видела подробных отзывов. Однозначно выбрали бы что-то другое!»

— резюмировала путешественница.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы риски зимнего отпуска в Сочи и Абхазии.
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