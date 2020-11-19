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Стало известно об опасностях зимнего отпуска в Сочи и Абхазии 

Катерина Саломе 1 час назад
Названы риски зимнего отпуска в Сочи и Абхазии
Фото: depositphotos.com
Российская туристка рассказала о плюсах и минусах зимнего отдыха в Сочи и Абхазии в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам автора, поездка в холодное время года намного выгоднее — можно обойтись в пять-десять раз дешевле, чем летом. Также плюсом является тот факт, что все достопримечательности можно будет в уникальных условиях.
Тем не менее, путешественникам стоит уделить особое внимание процессу выбора транспорта и убедиться, к примеру, в том, что он оборудован в соответствии с погодными условиями.

«Даже если внизу плюс 10 и дождь, то в горах вполне мог выпасть снег. В таком случае вы рискуете не доехать до желаемой достопримечательности в лучшем случае, а в худшем…»

— написала россиянка.
Туристка рекомендует выбирать крупные туристические агенства с собственным парком машин. Если же вы путешествуете на собственном транспорте, то, по словам автора, стоит заранее продумывать маршрут, чтобы передвигаться только в светлое время суток.

«Летают местные как асы-камикадзе. Фары в сумерках не включает каждый третий. А сплошная разметка считается не преградой, а часто воспринимается как "осевая разметка"»,

— пояснила туристка.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянин назвал отпуск в Турции мучением.
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Новости путешествий , Яндекс
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