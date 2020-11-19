Названы риски зимнего отпуска в Сочи и Абхазии

Российская туристка рассказала о плюсах и минусах зимнего отдыха в Сочи и Абхазии в блоге на платформе « Яндекс . Дзен».

По словам автора, поездка в холодное время года намного выгоднее — можно обойтись в пять-десять раз дешевле, чем летом. Также плюсом является тот факт, что все достопримечательности можно будет в уникальных условиях.

Тем не менее, путешественникам стоит уделить особое внимание процессу выбора транспорта и убедиться, к примеру, в том, что он оборудован в соответствии с погодными условиями.

«Даже если внизу плюс 10 и дождь, то в горах вполне мог выпасть снег. В таком случае вы рискуете не доехать до желаемой достопримечательности в лучшем случае, а в худшем…»

— написала россиянка.

Туристка рекомендует выбирать крупные туристические агенства с собственным парком машин. Если же вы путешествуете на собственном транспорте, то, по словам автора, стоит заранее продумывать маршрут, чтобы передвигаться только в светлое время суток.

«Летают местные как асы-камикадзе. Фары в сумерках не включает каждый третий. А сплошная разметка считается не преградой, а часто воспринимается как "осевая разметка"»,

— пояснила туристка.